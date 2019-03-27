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الأربعاء، 27 مارس 2019 08:06 م
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"زمالة المعلمين" يبحث تفعيل وثيقة تأمين خاصة بعلاج الأمراض المستعصية للأعضاء

الأربعاء، 27 مارس 2019 06:29 م
"زمالة المعلمين" يبحث تفعيل وثيقة تأمين خاصة بعلاج الأمراض المستعصية للأعضاء خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس
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بحث مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، برئاسة "خلف الزناتى” رئيس مجلس الإدارة ونقيب المعلمين، خلال الاجتماع الذى عقد بمقر مجلس إدارة الصندوق بالجزيرة، امكانية تفعيل وثيقة تأمين خاصة بالعلاج الطبى لأعضاء الصندوق.

يتضمن الاتفاق تقديم الخدمات الطبية اللازمة لبعض الأمراض المستعصية، مثل "السرطان – الفشل الكلوي- زرع الاعضاء – الجلطة الدماغية "السكته الدماغية" – جراحة الشريان الأورطي)، وذلك من خلال التعاون مع احدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، على أن يتم التنفيذ عقب توقيع الاتفاق وموافقة الهيئة العامة للرقابة الادارية.

 


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