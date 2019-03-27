رسميا.. مجلس العموم البريطانى يوافق على تغيير موعد بريكست

كتب محمد جمال

وافق النواب البريطانيون بمجلس العموم، على تغيير موعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بشكل رسمي.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من تغيير موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في القانون الدولي إلا إنه كان من الضروري للنواب البريطانيين الموافقة على ذلك حتى يتغير في قانون بلادهم.

وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أن ذلك التمديد يعني عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بل إما في 12 أبريل أو 22 مايو المقبل، وذلك اعتمادًا على موافقة أو رفض البرلمان لاتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي على الانسحاب.