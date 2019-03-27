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رئيس الوزراء: هدف الامتحان الإليكترونى التجربة ونعالج المشكلات التقنية

الأربعاء، 27 مارس 2019 01:05 م
رئيس الوزراء: هدف الامتحان الإليكترونى التجربة ونعالج المشكلات التقنية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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شرح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، ما حدث بشأن الامتحان الإلكترونى، وما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء منذ يومين، وأشار الوزير إلى قيام نحو 350 ألف طالب بأداء الامتحان إلكترونيا فى اليوم الثانى، ووصل هذا العدد إلى 540 ألف طالب فى اليوم الثالث، وهو ما يشير إلى النجاح السريع فى معالجة المشكلات التقنية التى ظهرت، مؤكدا أن الوزارة وجميع الجهات المعنية تعمل على معالجة كل أوجه الخلل من أجل الوصول إلى نظام تقويم إلكترونى يعمل بنسبة كفاءة لا تقل عن 100%

 

وأوضح الوزير أن تطوير التعليم يبدأ من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الإبتدائى، وكذا الأول الثانوى، وقد تم توزيع 700 ألف تابلت على الطلاب فى الصف الأول الثانوى، و700 ألف شريحة إنترنت، ومركز الامتحانات أعد امتحانات تقيس الفهم وخلافه على مدى عام ماضٍ.

 

وأكد رئيس الوزراء أن ما حدث من تحديات فى تطبيق هذا النظام بشأن الامتحان، لا يقلل من حجم ما حدث من تطوير، ونعمل على معالجة المشكلات التقنية التى ظهرت خلال التجربة وتوفير الإمكانات بشأن التأكد من نجاح "السيستيم"، مجددا التأكيد على أن هذا الامتحان لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على الدرجات النهائية للطلبة، وأن الهدف منها هو تجربة وسيلة إلكترونية لإجراء الامتحانات والعمل بعد ذلك على معالجة جوانب الخلل التى لم تكن لتظهر بدون إجراء هذه التجارب العملية.


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