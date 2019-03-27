رئيس" الدوما الروسى" : أمين رابطة العالم الإسلامى قيادة دينية مؤثرة عالميا..صور

كتب - إسماعيل رفعت

استقبل رئيس مجلس الدوما (رئيس البرلمان الروسي) السيد فياتشيسلاف فولودين في موسكو الشيخ د. محمد العيسي أمين عام رابطة العالم الاسلامى، مشيدا بدور رابطة العالم الإسلامي واصفاً إياها بأنها "تُعتبر في يدِ قيادةٍ دينيةٍ بارزةٍ ومؤثرةٍ عالمياً".

وشهدت الزيارة اجواء ودية وتفاهم حول دعم البلدان ذات السيادة حيث أكد العيسى أن روسيا تدعم دائما مبادئ عدم التدخل في حالات الدول ذات السيادة، "لاننا نرى ما ادى الى انتهاك هذه المبادئ في مثل هذه البلدان التي كانت مزدهرة سابقا مثل ليبيا والعراق وسوريا" و نحن نحن نفعل كل شيء لحماية حقوق المؤمنين، من اجل ضمان حق المواطنين في تعلم اللغات، لغتهم الاصلية، ونحن نؤمن بانه من الصحيح ان الدول الاخرى تذهب على هذا الطريق.

والتقى العيسى، مع ممثل رئيس جمهورية الشيشان لدى رئيس روسيا الاتحادية السيد بيكخان تايماسخانوف و سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا الاتحادية السيد رائد قرملي في استقبال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي يزور روسيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، حيث عبر عن شكر بلاده لملك المملكة العربية السعودية على زيادة حصة هذه الفرصة لها بالفعل 22 الف.











