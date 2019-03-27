video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس" الدوما الروسى" : أمين رابطة العالم الإسلامى قيادة دينية مؤثرة عالميا..صور

الأربعاء، 27 مارس 2019 04:53 م
رئيس" الدوما الروسى" : أمين رابطة العالم الإسلامى قيادة دينية مؤثرة عالميا..صور رئيس مجلس الدوما الروسى يستقبل رابطة العالم الإسلامى
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
استقبل رئيس مجلس الدوما (رئيس البرلمان الروسي) السيد فياتشيسلاف فولودين في موسكو الشيخ د. محمد العيسي أمين عام رابطة العالم الاسلامى، مشيدا بدور رابطة العالم الإسلامي واصفاً إياها بأنها "تُعتبر في يدِ قيادةٍ دينيةٍ بارزةٍ ومؤثرةٍ عالمياً".
 
 
وشهدت الزيارة اجواء ودية وتفاهم حول دعم البلدان ذات السيادة حيث أكد العيسى أن  روسيا تدعم دائما مبادئ عدم التدخل في حالات الدول ذات السيادة، "لاننا نرى ما ادى الى انتهاك هذه المبادئ في مثل هذه البلدان التي كانت مزدهرة سابقا مثل ليبيا والعراق وسوريا" و نحن  نحن نفعل كل شيء لحماية حقوق المؤمنين، من اجل ضمان حق المواطنين في تعلم اللغات، لغتهم الاصلية، ونحن نؤمن بانه من الصحيح ان الدول الاخرى تذهب على هذا الطريق.
 
 
 
والتقى العيسى، مع ممثل رئيس جمهورية الشيشان لدى رئيس روسيا الاتحادية السيد بيكخان تايماسخانوف و سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا الاتحادية السيد رائد قرملي في استقبال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي يزور روسيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، حيث عبر عن شكر بلاده لملك المملكة العربية السعودية على زيادة حصة هذه الفرصة لها بالفعل 22 الف.
 
55478040_10218232728306289_7520706409260908544_n
 
54514283_10218232728626297_4925868940623609856_n
 

 

54522905_10218232726626247_7296361640117665792_n
 

 

54730614_10218229889395318_1375113039140880384_n
 

 

54799641_10218232725746225_2216398382539210752_n
 

 

55460012_10218229889155312_1158749573364056064_n
 

 

 
 

 

 
55520977_10218232726226237_167875986539413504_n
 

55549705_10218232727946280_4648811831698128896_n
 

55924247_10218232727506269_8171650471526662144_n
 

56119598_10218229888915306_8764109848158666752_n
 

88888888
 

D2qgQiLWsAA78kD
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رابطة العالم الإسلامي تدين المذبحة الارهابية ضد المصلين بمسجدين في نيوزيلندا

رابطة العالم الإسلامى: نحتاج أجيالا تنشأ على أسلوب تربوى يعزز احترام ثقافة الآخر

أمين عام رابطة العالم الإسلامى ينال جائزة "السلام العالمى للأديان" الأمريكية

رابطة العالم الإسلامى

مجلس الدوما

موسكو




لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة