ختام فعاليات الأسبوع المائى بمكتبة مصر العامة بدمياط تحت شعار "كل نقطة بتفرق"

وأشارت المحافظ إلى أن فعاليات الأسبوع المائى التى إنطلقت يوم 22 مارس بقرية المهندسين التابعة لمركز كفر سعد بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى و جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة جاءت بالتزامن مع إحتفالات اليوم العالمى بهدف نشر التوعية بين المواطنين بأهمية المياه وطرق ترشيدها وتحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال عقد ندوات و حملات للتوعية وورش لتعليم مهارات السباكة البسيطة وعمل صيانة لشبكات المياه والصرف الصحي وتحليل عينات من مياه الشرب بالمنازل لتحليلها عن طريق المعمل المتنقل.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم عقد بروتوكول مع منظمة اليونيسكو للاستفادة من الأفلام التى تستهدف جميع الأعمار لتوعيتهم بأهمية المياه وطرق ترشيدها حتى يتم عرضها بالمدارس و مراكز الشباب والجامعات

ومن جانبه أكد المهندس بدوى عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الحملة تهدف الى مواجهة العجز المائى والحفاظ على مواردها باعتبارها شريان الحياة مضيفا ان الشركة تتلقى جميع الشكاوى عبر التطبيق الذى أطلقته الشركة.

كما توجه المهندس عسل بالشكرإلى محافظ دمياط لتقديمها كل سبل الدعم الممكنة لنجاح الحملة.