حسام زكى: القضية الفلسطينية على رأس الملفات المطروحة فى القمة العربية

تونس (أ ش أ)

قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام، إن القضية الفلسطينية ستكون على رأس الملفات المطروحة خلال القمة العربية فى دورتها العادية الثلاثين التى تستضيفها تونس الأحد المقبل.

وقال السفير حسام زكى - فى تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء " إن هناك مجموعة من الملفات السياسية التى ستناقش فى القمة العربية بتونس وفى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية إلى جانب الأزمات السياسية التى تواجه العالم العربي".

وبشأن مناقشة أخر المستجدات فى ليبيا، أوضح أن القمة ستكون فرصة لتواجد العديد من الشخصيات المهمة التى سيتم الاستفادة من تواجدها لعقد اجتماع للمجموعة الرباعية المعنية بليبيا والتى تضم كلاً من الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش أعمال القمة العربية المقبلة فى تونس..مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيعقد يوم السبت المقبل بحضور كل من: سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسية الأمنية، فدريكا موجرينى، إلى جانب المبعوث الأممى إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة.

وفيما يتعلق بموقف الجامعة العربية من الأوضاع فى اليمن، قال إن الجامعة لديها موقفا واضحا وصريحا بشأن تأييد الشرعية..منوها بأن الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى ستوكهولم لم ينفذ بالشكل الذى تم الاتفاق عليه.

وانطلقت أمس الثلاثاء أعمال القمة العربية بتونس بالأشغال التمهيدية للقمة فى دورتها العادية الثلاثين وذلك باجتماع المسؤولين عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى يليه اليوم اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية على أن يكون اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم الجمعة المقبل..ثم تنطلق أشغال القمة صباح الأحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس.