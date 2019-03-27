حبس سائق بتهمة سرقة سيارة ابنة شقيقته ببنها

القليوبية-نيفين طه

أمر المستشار حمدى السيد رئيس نيابة قسم ثان بنها، اليوم الأربعاء، بحبس سائق سرق سيارة ابنة شقيقته، وذلك بقصد ابتزاز المجني عليها والتحصل منها على مبالغ مالية نظير استرداد السيارة خاصتها، 4 أيام علي ذمة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورد بلاغ للعميد أحمد رشدي مأمور قسم شرطة ثان بنها من "ر ر س" 23 عاما، صاحبة "كوافير حريمي"، أنها أثناء قيامها بترك سيارتها، بأحد الشوارع الجانبية ببنها، وحال عودتها اكتشفت سرقتها، ولم تتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

جري تشكيل فريق بحثي برىاسة العميد يحيي راضي مدير المباحث الجنائية، جري التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "يوسف م ا"، 43 عاما، سائق، "خال المجني عليها"، "محمد م ف"، 41 عاما سائق، وذلك بقصد ابتزاز المجني عليها والتحصل منها على مبالغ مالية نظير استرداد السيارة خاصتها.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد سامي معاون رئيس المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وذلك لمرور الأول بضائقة مالية وعلمة بثراء المبلغة "ابنة شقيقته" فقام بالاتفاق مع الثاني على الاستيلاء علي السيارة، وقدم له مفتاح مصطنع قام بإعداده مسبقا وقاما بالاستيلاء علي السيارة.

جري ضبط السيارة المستولى عليها والتحفظ عليها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1581جنح قسم ثان بنها لسنة 2019م، بالعرض علي النيابة أمرت بحبس المتهمان 4 أيام علي ذمة التحقيق.