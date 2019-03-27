جنايات دمنهور تقرر حبس شاب عامين لاتهامة بهتك عرض طفلة بكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، وعضوية المستشارين خالد عبدالحميد السعدني، وهاني رمسيس كامل، بحبس شاب عامين لاتهامه بهتك عرض طفلة يبلغ عمرها 4 سنوات بمركز كفر الدوار .

وتبدأ أحداث الواقعة، مع تقدم "يوسف ي. ي" والمقيم بمركز كفر الدوار، ببلاغ الى قسم الشرطة، يتهم أحد الجيران باستدراج ابنته البالغة من العمر 4 سنوات من أمام منزلها وهتك عرضها.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية إلى صحة الواقعة، وأن مرتكب الواقعة هو "أيمن ا ع " 30 سنة، ومقيم مركز كفر الدوار.

وتحرر عن ذلك، المحضر رقم 14343 لسنة 2018 جنايات مركز كفر الدوار.