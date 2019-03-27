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جنايات دمنهور تقرر حبس شاب عامين لاتهامة بهتك عرض طفلة بكفر الدوار

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:44 م
جنايات دمنهور تقرر حبس شاب عامين لاتهامة بهتك عرض طفلة بكفر الدوار حبس - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، وعضوية المستشارين خالد عبدالحميد السعدني، وهاني رمسيس كامل، بحبس شاب عامين لاتهامه بهتك عرض طفلة يبلغ عمرها 4 سنوات بمركز كفر الدوار .
 
وتبدأ أحداث الواقعة، مع تقدم "يوسف ي. ي" والمقيم بمركز كفر الدوار، ببلاغ الى قسم الشرطة، يتهم أحد الجيران باستدراج ابنته البالغة من العمر 4 سنوات من أمام منزلها وهتك عرضها.
 
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية إلى  صحة الواقعة، وأن مرتكب الواقعة هو "أيمن ا ع " 30 سنة، ومقيم مركز كفر الدوار.
 
وتحرر عن ذلك، المحضر رقم 14343 لسنة 2018 جنايات مركز كفر الدوار.
 

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