"تنمية الصادرات" تفوز بجائزة درع التميز الذهبى كأفضل مؤسسة حكومية ذكية عربية

كتب إسلام سعيد

السفير خالد يوسف: حريصون على مواكبة المستجدات العالمية والتكنولوجية في مجال تنمية الصادرات تحت مظلة رؤية مصر 2030

أكد السفيرخالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات ان فوز الهيئة بجائزة درع التميز الذهبي كأفضل مؤسسة حكومية ذكية على مستوى الحكومات العربية وأفضل بوابة الكترونية عربية يمثل خطوة هامة فى تنفيذ خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الاسواق الخارجية .

وقال خلال مراسم تسليم الجائزة إن الهيئة تهدف فى المقام الأول إلى تنفيذ الرؤية العامة للدولة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية، مشيراً إلى حرص الهيئة على مواكبة المستجدات العالمية والتكنولوجية في مجال تنمية الصادرات تحت مظلة رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الهيئة دشنت بوابة الصادرات المصرية بهدف مساندة المصدرين في النفاذ إلى الأسواق الخارجية عن طريق تقديم عدد كبير من الخدمات بصورة إليكترونية ومبسطة تشمل ميكنة عملية الحصول على كافة خدمات الهيئة واتاحة خريطة الصادرات المصرية وخريطة الأسواق الواعدة الى جانب توفير قاعدة بيانات الفرص التصديرية وقواعد بيانات المشترين الأجانب فضلا عن توفير دراسات سوقية على مستوى المنتجات والدول وقياس جاهزية التصدير الكترونيا للشركات المصرية.

ودعا يوسف الشركات والمنتجين والجهات الاقتصادية الحكومية العربية إلى التسجيل على البوابة للاستفادة والتعرف على الخدمات المتاحة من هيئة تنمية الصادرات.

وقد سلم الجائزة السفيرمحمد ربيع، امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبيار مكرزل، رئيس أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية و المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط ممثلة عن الدكتورة، هالة السعيد