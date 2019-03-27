تعرف على طريقة تقديم خريجى الطب لقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

كتب محمود عبد الراضى

يجب على خريجى الطب البشرى الراغبين فى الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة التوجه لمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، والدخول من البوابة رقم 5 بأكاديمية الشرطة من الساعة 7 صباحًا، للتقديم وذلك بدءً من أول أبريل حتى 15 من الشهر نفسه، ولا يتم التقديم من خلال الإنترنت.

وتيسيراً على الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة، يتم إعلان جميع نتائج الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على العنوان www.moiegypt.gov.eg وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم فى متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.