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تداول 17 سفينة حاويات وبضائع بموانئ بورسعيد

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:07 ص
تداول 17 سفينة حاويات وبضائع بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأربعاء 17 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتى حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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