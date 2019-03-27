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تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:18 م
تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 6 رحلات  دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 

وقالت مصادر ملاحية أن رحلة الخطوط فلاي 568 المتجهة إلى جدة، ورحلة الخطوط نسما  110 المتجهة إلى حائل تأخرا عن المواعيد المقررة لهما لمدة تزيد عن الساعة بسبب  أعمال الصيانة. 
 
واضافت المصادر أن رحلة خطوط طيران الخليج 80 المتجهة إلى البحرين، ورحلة الخطوط العمانية 406 المتجهة إلى مسقط ورحلة خطوط  النيل للطيران 107 المتجهة إلى تبوك، رحلة الخطوط  أير كايرو 441 المتجهة إلى ينبع، تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب ظروف التشغيل. 
 
 

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