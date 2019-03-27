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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:35 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت ــ هند مختار
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بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التي تعمل عليها الحكومة، كما يتابع الاستعدادات الجارية لشهر رمضان وتوافر السلع .

 

كان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.


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