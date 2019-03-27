"ايتيدا": فوز 21 مشروعا من 8 جامعات بمسابقة الابتكار التكنولوجى

كتبت: هبة السيد

نظم مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لقاء ختاميا لبرنامج "ابتكار2018" والذى يستهدف دعم مشروعات التخرج لطلبة الكليات المتخصصة فى الهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ونشر ثقافة الإبداع وريادة الأعمال لدى شباب الجامعات.

وتعد مسابقة "ابتكار" مسابقة سنوية متخصصة لدعم مشروعات التخرج فى عدد من المجالات التكنولوجية الاستراتيجية، حيث تركز هذا العام على 8 نطاقات تكنولوجية ومنها الأنظمة المدمجة، إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وتطبيقات المحمول، والتكنولوجيات الناشئة "الأمن السيبرانى-علوم البيانات-الواقع الافتراضى والمعزز-البلوك تشين"، والاتصالات، وتصميم الدوائر المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة.

وجاء ذلك بحضور المهندسة هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، والدكتور حسام عثمان، رئيس المركز ونائب رئيس الهيئة، والدكتورة داليا جمال، مديرة إدارة دعم الإبداع بالمركز ومديرة المسابقة، وعدد من قيادات الهيئة والمركز، بالإضافة إلى ممثلى الجامعات المشاركة والجهات والشركات الراعية للبرنامج.

وتم تكريم الفرق الفائزة بجوائز أفضل مشروعات للتخرج لعام 2018 حيث فاز 21 مشروعا من 9 جامعات مختلفة وذلك من إجمالى 185 مشروعا تقدموا للمسابقة من 47 جامعة وذلك من إجمالى 22 محافظة.

وتصدرت جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان ترتيب الجامعات التى تقدمت بمشروعات تخرج تم قبولها وكذلك تصدرت نفس الجامعات الثلاث قائمة الجامعات التى فازت بها مشروعات لخريجين.

وشهدت هذه النسخة من المسابقة تطور فى عدة محاور أبرزها زيادة أعداد مشروعات التخرج التى تقدمت المسابقة وكذلك أعداد ونوعية المشروعات التى تم قبولها بنسبة زيادة 53% عن العام الماضى، كما تم مضاعفة الجوائز المقدمة للطلبة الفائزين لتصبح قيمة الجائزة الأولى لكل فريق من كل نطاق تكنولوجى 20 ألف جنيه مصرى والجائزة الثانية 10 آلاف جنيه والثالثة 6 آلاف جنيه، ليصبح إجمالى الجوائز المالية المقدمة للمشروعات الفائزة حوالى 280 ألف جنيه.

كما تتيح المسابقة أيضاً للفائزين فرصة الانضمام لبرنامج تدريبى مجانى يعمل على تعزيز وبناء قدرات رواد الأعمال على تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة ناجحة وذلك لمدة 3 أشهر من خلال برنامج "مسرع الأعمال الناشئة" التابع للمركز والمنتشر فى 5 محافظات هى القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، والمنصورة، والمنيا.

وتأسس مركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال "تيك" فى عام 2010 لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة المنافسة العالمية فى مجال الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية، ويعتبر المركز الأول من نوعه فى مصر والثانى فى إفريقيا والرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث كونه عضواً معتمداً لدى الشبكة الأوروبية للأعمال EBN.