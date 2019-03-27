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الأربعاء، 27 مارس 2019 07:48 م
خالد صلاح
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انكماش كبير للعجز التجارى الأمريكى فى يناير مع نمو الصادرات

الأربعاء، 27 مارس 2019 06:22 م
انكماش كبير للعجز التجارى الأمريكى فى يناير مع نمو الصادرات ارشيفية
(رويترز)
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انخفض العجز التجارى الأمريكى أكثر من المتوقع فى يناير مع تعزيز الصين مشترياتها من فول الصويا، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أشهر متتالية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن العجز التجارى انخفض 14.6%، فى أكبر تراجع منذ مارس 2018، إلى 51.1 مليار دولار فى الوقت الذى تسبب فيه ضعف الطلب المحلى وانخفاض أسعار النفط أيضا فى كبح فاتورة الواردات.

وجرى تعديل بيانات ديسمبر بخفض طفيف لتُظهر اتساع العجز التجارى إلى 59.9 مليار دولار بدلا من 59.8 مليار دولار فى التقديرات السابقة، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماش العجز التجارى إلى 57 مليار دولار فى يناير.

وهبط العجز التجارى الأمريكى مع الصين، الذى ينطوى على حساسية سياسية، 6.4% إلى 34.5 مليار دولار فى يناير.

وبعد التعديل فى ضوء التضخم، انخفض عجز تجارة السلع 7.8 مليار دولار إلى 83.8 مليار دولار فى يناير.

وتراجع العجز التجارى فى يناير بفعل زيادة الصادرات 0.9 % إلى 207.3 مليار دولار، وزادت صادرات فول الصويا 0.9 مليار دولار فى يناير.

وفى يناير، انخفضت الواردات 2.6% إلى 258.5 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ يونيو الماضى.

وهبطت واردات النفط الخام 1.4 مليار دولار، مما يرجع جزئيا إلى انخفاض الأسعار، وبلغ متوسط أسعار النفط 42.59 دولار للبرميل فى ينايروهى الأدنى منذ ديسمبر 2016.


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