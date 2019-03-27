انفرد اليوم السابع بقصتها.. تكريم طالبة هزمت تقاليد الصعيد بقيادة سيارة نقل..فيديو

أسيوط - محمود عجمى

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط "نشوى شعبان الزهرى"، الطالبة بالصف الأول الثانوى بمدرسة نجوع المعادى المشتركة بمركز البدارى بمحافظة أسيوط، وذلك بعد أن رصد "اليوم السابع" قصة كفاحها وتحديها عادات وتقاليد الصعيد التى لا تألف وجود امرأة تقود سيارة نقل وسط الطرق والمحاجر لنقل "الرمال"و"الزلط" يوميًا، بعد عودتها من المدرسة من أجل مساعدة والدها الذى لم يُرزق بولد؛ فأصبحت هى السند له فى مواجهة أعباء الحياة.

وأعرب محافظ أسيوط عن تقديره للطالبة نشوى شعبان وجهدها فى العمل ومساعدة والدها فى توفير حياة كريمة لعائلتها دون الجوحة لأحد، معتبرا أنها نموذجًا فريدًا فى الكفاح من أجل لقمة العيش رغم حداثة سنهن.

كما كرمت إدارة مدرسة نجوع المعادى المشتركة بمركز البدارى بأسيوط، الطالبة نشوى شعبان الزهرى، وذلك لقصة كفاحها فى مساعدة والدها وقيادة سيارة نقل.

كان "اليوم السابع" قد نشر قصتها تحت عنوان "قصة فتاة هزمت تقاليد الصعيد بقيادة سيارة نقل فى أسيوط.. نشوى: بشتغل فى نقل الرمل والزلط بعد عودتى من المدرسة لأساعد والدى .. وتؤكد: أتحمل سخرية وأذى السائقين.. وأتقاضى 100 جنيه يوميا".

نشوى شعبان الزهرى الطالبة بالصف الأول الثانوى بمركز البدارى بمحافظة أسيوط تحدت عادات وتقاليد الصعيد التى لا تألف وجود امرأة تقود سيارة نقل وسط الطرق والمحاجر لنقل "الرمال"و"الزلط"، يوميًا بعد عودتها من المدرسة من أجل مساعدة والدها الذي لم يُرزق بولد؛ فأصبحت هى السند له فى مواجهة أعباء الحياة.

"أنا فرحانة إنى بساعد بابا".. هكذا قالت نشوى شعبان، لـ"اليوم السابع"، مضيفة أنها اختارت هذا العمل الشاق وقيادتها لسيارة "نقل" لتحميل ونقل الرمل والزلط من مكان لآخر بمركز البدارى لمساعدة والدها فى عمل المقاولات، لأنها أكبر أخوتها الأطفال سناً وهن "سارة وهاجر وعائشة وفاطمة".