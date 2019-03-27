انطلاق اجتماع المندوبون بالجامعة العربية للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب بتونس

رسالة تونس- مصطفى عنبر

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب فى الجمهورية التونسية، أعمال اجتماع المندوبون الدائمون بجامعة الدول العربية، برئاسة تونس خلفا للمملكة العربية السعودية، وذلك للتحضير للقمة العربية العادية الثلاثون والتى تنطلق الأحد المقبل بتونس.



جانب من الاجتماع التحضيرى

ويناقش المندوبون الدائمون خلال اجتماعهم مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة والتى سيتم رفعها لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى بعد غد الجمعة.

وقد عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات اجتماعا لها على مستوى المندوبين برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك لمراجعة التقرير الذى أعدته الهيئة حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة فى الطهران فيما يخص كل قرار والعراقيل التى واجهت تنفيذ بعضها.



محادثة جانبية بين السفير حسام زكى

ويتضمن جدول أعمال القمة نحو 20 مشروعا وملف، على رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة سوريا والوضع فى ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية في السودان، التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية، التدخل التركى فى شمال العراق، الاحتلال الإيرانى للجزر الإماراتية ودعم الصومال، ومتابعة موضوع تطوير منظومة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب.

كما تناقش القمة بندا يتعلق بالنازحين فى الدول العربية وخاصة العراقيين تم إدارجه بناء على طلب العراق، وقد يتم أثناء الاجتماعات التحضيرية استحداث بنود أخرى.

فيما يقدم الأمين العام للقادة العرب تقريرا حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السابقة فى الظهران من وقت انعقادها حتى موعد قمة تونس.