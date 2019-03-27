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الناتو يقرر إنشاء مركز عمليات فى نابولى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب

الأربعاء، 27 مارس 2019 08:52 ص
الناتو يقرر إنشاء مركز عمليات فى نابولى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب ينس ستولتنبرج
نابولى(أ ش أ)
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قرر حلف شمال الأطلنطى (ناتو) إنشاء مركز بحرى جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتسلل فى جنوب البلاد وذلك بالقرب من ميناء نابولى جنوب ايطاليا وتحويله جزئيا إلى مركز عسكرى جديد للعمليات البحرية للحلف.

ويأتى ذلك فى برنامج من المخطط اكتماله تنفيذيا بحلول يونيو القادم وهى الفكرة التى اقترحها قادة الحلف عام 2017.

وينوى الحلف، الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تعبئة طاقة مركز نابولى الجديد صوب أهداف مكافحة الإرهاب، لا سيما الإرهاب القادم من جنوب المتوسط باتجاه أوروبا.

ويرى ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى أن المركز العسكرى الجديد للحلف فى نابولى سيتكامل عملياتيا مع مركز القيادة والتحكم التابع للحلف فى جزيرة سيشل، وهو المركز الذى يتولى إدارة عمليات طائرات الاستطلاع التابعة للحلف ذات المهام الاستطلاعية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

واعتبر ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الاطلنطى أن إيطاليا تعد خط المواجهة الأول لأنشطة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية القادمة من الجنوب إلى الشمال، وسيقع المركز العسكرى الجديد لحلف شمال الأطلنطى فى منطقة لاجوباتريا فى نابولى وسيكون هذا المركز مكونا أساسيا من مكونات منظومة القيادة والسيطرة العملياتية للحلف.

كما سيكون المركز الجديد فى نابولى الذراع العملياتى الاستراتيجى للجبهة الجنوبية للناتو فى مواجهة التهديدات القادمة من الشرق الأوسط وأفريقيا، وبحسب الخبراء فإن إقامة هذا المركز يشكل تطورا جديدا على صعيد توسيع نطاقات عمل الحلف دفاعيا بعد أن كانت فى معظمها متجهة صوب شرق أوروبا لمواجهة ما يعتبره شركاء الأطلنطى تهديدات روسية.

 


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