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العراق يستأنف تصدير النفط من الجنوب بعد توقف

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:45 ص
العراق يستأنف تصدير النفط من الجنوب بعد توقف مرافئ نفطى _ صورة ارشيفية
البصرة (رويترز)
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قال مسؤولون نفطيون، اليوم الأربعاء، إن صادرات النفط من جنوب العراق، استؤنفت بعد توقف نجم عن سوء الأحوال الجوية.

كان مصدران فى شركة نفط البصرة، أبلغا "رويترز" أمس الثلاثاء، أن العراق أوقف عمليات تحميل النفط الخام فى مرافئ الجنوب بسبب طقس سيء.

وقال مسؤول نفطى كبير، "صادرات نفط البصرة استؤنفت فى ساعة متأخرة من مساء أمس بعد توقف بسبب سوء الأحوال الجوية، العراق ثانى أكبر منتج فى أوبك بعد السعودية وصدر 3.54 مليون برميل يوميا فى فبراير من موانئه الجنوبية.

 


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