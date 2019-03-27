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السجن المشدد 7 سنوات لقاتل شقيقته بالموسكى بسبب الميراث

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:46 م
السجن المشدد 7 سنوات لقاتل شقيقته بالموسكى بسبب الميراث محكمة-ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة،  المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل شقيقته بسبب الميراث بالموسكى.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلى، وأمانة سر محمد طه.

 

وأوضحت التحقيقات قيام المتهم أحمد حمدى، بضرب المجنى عليها شقيقته "سميرة حمدى" عمدا بسلاح أبيض "سكين "، بأن طعنها طعنات عدة استقرت بأماكن متفرقة بجسدها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، ولم يقصد من ذلك قتلها ولكنه أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.


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