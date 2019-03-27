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الرقابة الإدارية تختتم برنامج تعزيز القدرات القيادية لعدد من الضُباط الوافدين من إفريقيا

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:34 م
الرقابة الإدارية تختتم برنامج تعزيز القدرات القيادية لعدد من الضُباط الوافدين من إفريقيا ختام برنامج تعزيز القدرات القيادية لعدد من الضُباط الوافدين
كتب: محمد أبو ضيف
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أقامت هيئة الرقابة الإدارية اليوم احتفالية لعدد 210 ضابط من ضُباط القوات المسلحة الوافدين من 18 دولة أفريقية على رأسهم مجموعة من القيادات العليا للقوات المسلحة ببلادهم، وذلك بمناسبة انتهاء البرنامج التدريبي المُنعقد لهم خلال الفترة من 21 وحتى 27 /3 /2019 بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
 
وأتى ذلك البرنامج في إطار التعاون المثمر بين كل من القوات المسلحة المصرية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، حيث تناول البرنامج التدريب على عدة مجالات منها مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، ومجال العلاقات المصرية الأفريقية والمتغيرات المؤثرة عليها والآليات التنفيذية لتعميق التعاون بين الدول الأفريقية ومشاكل تنفيذها، وكذلك التكتلات والمنظمات الإقليمية.
 
وأقيمت مراسم الاحتفال بمقر هيئة الرقابة الإدارية بتشريف اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس الهيئة وبحضور عدد من قيادات القوات المسلحة.
 
وهنأ رئيس هيئة الرقابة الإدارية المتدربين على ختام البرنامج، وأشار في كلمته الى إصرار مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتقديم كل الدعم اللازم للدول الأفريقية في مختلف المجالات ومنها مجال مكافحة الفساد، وأن الرئيس كان قد قدم منحة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لعدد 250 من الأشقاء الأفارقة أثناء انعقاد مؤتمر الكوميسا في مدينة شرم الشيخ عام 2018 ، كما أعرب عن ثقته بأن جميع الحاضرين للبرنامج سيفيدون بلادهم بكافة المعارف التي تدربوا عليها وعزم هيئة الرقابة الإدارية على الاستمرار في تنمية قدرات الأشقاء الأفارقة .
 
ومن جانبهم، وجه أقدم القادة الحاضرين للبرنامج من دولة نيجيريا في كلمته الشكر لكل الجهات القائمة على عقد البرنامج وأنه قد تم إكسابهم العديد من المهارات في مجالات مكافحة الفساد وجرائم الرشوة والمحسوبية والاتجار بالبشر والتهرب الضريبى وغيرها من الجرائم وطالب باستمرار عقد هذه الدورات لتعظيم الاستفادة لعدد أكبر من المتدربين.
 
 

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