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التعليم تعلن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لأولى ثانوى على موقعها الرسمى

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:37 ص
التعليم تعلن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لأولى ثانوى على موقعها الرسمى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الأول الثانوى العام على موقعها الرسمى لتدريب الطلاب عليه، والذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكترونى من خلال التابلت نظرا لصعوبة الدخول على منصة الامتحان

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن أكثر من 500 ألف طالب تمكنوا أمس الثلاثاء من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا من خلال التابلت والدخول على منصة الامتحان، وتشمل اللغة الأجنبية الثانية مواد الفرنساوى والألمانى والإيطالى والاسبانى.

 

جدير بالذكر، أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام انطلقت الأحد الماضى وتستمر حتى 4 أبريل المقبل ويؤدى الطلاب امتحاناتهم اليوم فى مادة الجغرافيا.


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