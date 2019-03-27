التعليم تؤكد فتح باب التقدم للمدارس اليابانية أوائل إبريل المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم فتح باب التقدم على المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2019، 2020 أوائل إبريل المقبل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التقدم سيكون إلكترونيا من خلال موقع الوزارة والمدارس اليابانية، موضحة أن التقدم بنفس شروط العام الدراسى الحالى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقدم سيكون على صفوف رياض الأطفال kg1 و kg2، إضافة إلى الصف الأول الابتدائى والصف الثانى الابتدائى، مشددة على أن التجربة حققت نتائج إيجابية خلال العام الحالى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن التقدم يستهدف قرابة 42 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسى الحالى، إضافة إلى قرابة 7 مدارس سوف تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد 2019 2020.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن معايير الاختيار كما هى دون تغيير.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت شروط التقدم للمدارس اليابانية خلال العام الحالى أن يكون الطفل مصرى الجنسية وهى كالتالى:

- أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها علي النحو التالي:

* يكون قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال (KG1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات.

* يكون القبول فى المستوى الثانى لرياض الأطفال (KG2) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات.

* يتم القبول فى الصف الأول الابتدائى حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل، وذلك من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات.