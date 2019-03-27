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الاتحاد الأوروبى يرفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان

الأربعاء، 27 مارس 2019 08:07 م
الاتحاد الأوروبى يرفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان مرتفعات الجولان
كتب محمد جمال
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أعلن الاتحاد الأوروبى ، اليوم الأربعاء رفضه الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفرى، أن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الجولان السورى المحتل كشف عن حقيقة المخطط الموجه ضد سوريا بشكل خاص والمنطقة بأكملها، وأن الهدف الأساسى للحرب الإرهابية على سوريا هو تكريس الاحتلال للأراضى العربية وضمان استمراره وفق أجندة تقودها الولايات المتحدة.

وقال الجعفرى - خلال جلسة لمجلس الأمن حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية - إن دول المخطط الاستعمارى الجديد عملت على تنفيذ مخططها ضد سوريا عبر حشد ودعم الإرهابيين الأجانب وشن اعتداءات على الأراضى السورية.


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