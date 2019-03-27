الأرصاد: طقس غير مستقر من الجمعة.. وأمطار غزيرة ورعدية تصل للسيول على سيناء

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة وحتى الإثنين 1 أبريل، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطارعلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن خليج السويس وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها، أنه من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمدن الجديدة وتصل لحد العاصفة أحيانا يومى السبت والأحد على مناطق من جنوب البلاد وسيناء ومدن القناة، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرالمتوسط.

ويصاحب ذلك انخفاض تدريجى في درجات الحرارة على كافة الأنحاء عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 5 – 6 درجات ليسود طقس مائل للبرودة شمالا ويكون معتدل الحرارة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء، ومن المتوقع اعتبارا من يوم الإثنين أن تهدأ الرياح على أغلب الأنحاء

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين خلال هذه الفترة بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط وتجنب التعرض المباشر للاتربة والقيادة بهدوء على الطرق السريعة نظرا لانخفاض الرؤية اثناء سقوط الامطار .

وعن درجات الحراره المتوقعه خلال هذة الفترة فهي كالاتي :

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 22 الى 19 درجة مئوية .

السواحل الشمالية الغريبة من 20 الي 18 درجة مئوية .

محافظات الوجة البحرى والقاهرة من 25 الى 19 درجة مئوية

محافظـات شمال الصعيد من 27 الى 21 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيد من 33 إلى 26 درجة مئوية .

محافظات جنـوب سيناء من 26 الى 23 درجة مئوية .