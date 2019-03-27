video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إلغاء أكثر من نصف أوامر ترحيل المهاجرين فى بريطانيا لنقص الأدلة القانونية

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:59 م
إلغاء أكثر من نصف أوامر ترحيل المهاجرين فى بريطانيا لنقص الأدلة القانونية مهاجرين ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، النقاب عن إلغاء أكثر من نصف حالات الترحيل من بريطانيا، الأمر الذى يزيد مخاوف آلاف الأشخاص الذين تم استهدافهم بشكل غير عادل من أجل الترحيل القصرى.

وذكرت الصحيفة البريطانية - فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن محامين حذروا من "نقص الأدلة القانونية" فى مراكز الاحتجاز التى تُجبر الناس على تقديم الطلبات المتأخرة لاستبعاد الرحيل فى الوقت التى تكشف فيه إحصاءات إلغاء أكثر من نصف أوامر الترحيل.

وتشير الإحصاءات -بموجب قانون حرية المعلومات- إلى أن 24 ألفا و674 أمرا من أوامر الرتحيل قد تم إلغاؤه العام الماضي، فيما تم إلغاء 15 ألف و200 أمر بالفعل من بينهم، كما قد تم إلغاء أكثر من ثلثى أوامر الترحيل فى غضون أسبوع من الموعد الفعلى لتنفيذ الترحيل و45% خلال يوم واحد فقط .

وأوضح محامون ومعدو حملات أن هذه الأعداد إنما تأثير السياسة التى تنتهجها وزارة الداخلية البريطانية ومفادها: "احتجز أولا ثم أسال لاحقا".

وكان السبب الأكثر شيوعا لإلغاء الترحيل هو تقديم التمثيل القانونى اللازم، فيما تضمنت أسباب أخرى أسبابا إدارية وطبية وغيرها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية المكسيكية: سنرحل مهاجرين اقتحموا الحدود الأمريكية

إدارة ترامب تستأنف ضد حكم قضائى يمنع ترحيل مهاجرين تحت الحماية المؤقتة

مهاجرين

الاندبندنت

بريطانيا

ترحيل المهاجرين

ترحيل المهاجرين فى بريطانيا




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة