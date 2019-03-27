إصابة 14 شخص فى حادث تصادم برافد الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 14 شخصاً بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص برافد الطريق الدولى الساحلى "كفر الشيخ بلطيم"، ونقلبت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء فريد مصطفى ،مدير أمن كفر الشيخ، إخطار اً من اللواء محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص،على رافد الطريق الدولى الساحلى "كفر الشيخ بلطيم " وانتقلت 15 سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف كفر الشيخ إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

حيث فوجئ سائق السيارة الملاكى بتوك توك يسير عكس الإتجاه فاختلت عجلة القيادة منه لمفاداته مما أدى إلى إصتدامه بالسيارة الميكروباص،مما أدى لإصابة 14 شخصاً، وهم " سهر رمزى برهامى ، سلوى صبحى خطاب،بدر أبوزيد بدر،ساميه محمد سامى ،مريم الهوارى عبد الفتاح ،معتز التهامى على،كمال سعد جرجس ،إسراء شوقى زايد ، دنيا فريد ربيع ،رانيا أحمد مصطفى ،علياء عطا على ،جلال أحمد عبد الكريم ،ايمان ابراهيم كمال ، أسماء أحمد محمد ،سارة صلاح الجمل ،ليلى عاطف عبد الحميد ،سميرة على السيد ،الزهراء محمد فليلفل ، فاتن أحمد سعيد ".