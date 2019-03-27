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إحالة أطباء بمستشفى جامعة بنى سويف إلى التحقيق لتقصيرهم فى العمل

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:10 ص
إحالة أطباء بمستشفى جامعة بنى سويف إلى التحقيق لتقصيرهم فى العمل جانب من جولة رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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أحال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، بعض الأطباء بالمستشفى الجامعى إلى التحقيق، لتقصيرهم فى العمل وأداء الخدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وفاجأ رئيس جامعة بنى سويف، المستسفى الجامعى، مساء أمس الثلاثاء، وتفقد خلالها عددا من الأقسام منها قسم استقبال الطوارئ "كبار وأطفال"، وتابع إجراءات دخول الحالات المرضية، للوقوف على الخدمة المقدمة لهم، ولاحظ أن هناك تقصيرا فى العمل.

وشدد رئيس الجامعة، أثناء الزيارة على تواجد الجميع بالمستشفى خلال أيام الطوارئ، وسرعة إسعاف الحالات الحرجة، وحسن التعامل مع المرضى وتوفير ما يلزم على وجه السرعة، كما استفسر من المرضى عن الخدمة الطبية المتوفرة بالمستشفى، ومدى رضاهم عن جودتها، ورضاهم عن الطاقم الطبى.

 

جانب من جولة رئيس الجامعة (1)
جانب من جولة رئيس الجامعة (1)

 

جانب من جولة رئيس الجامعة (2)
جانب من جولة رئيس الجامعة (2)

 

جانب من جولة رئيس الجامعة (3)
جانب من جولة رئيس الجامعة (3)

 


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