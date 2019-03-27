"أوقاف الإسكندرية" تحدد 187 مسجدًا للاعتكاف خلال شهر رمضان المقبل

وناقش الاجتماع عدد من القضايا الهامة منها خطة شهر رمضان وعيد الفطر وتم إقرار ساحات عيد الفطر "529" وعدد مساجد الاعتكاف "187"، كما ناقش ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وفصل السكن الإداري والملحقات عن المساجد في الكهرباء والمياه وجرد العهد الخاصة بالمساجد ووضع التكيفات ضمنها وعدم تشغيلها الا في وقت الصلاة وإرسال الخطة الشهرية للدروس والقوافل.

كما ناقش ضرورة اقتصار خطبة الجمعة على المصرح لهم من قبل الوزارة مع الالتزام بالخطبة الموحدة والوقت المحدد ووضع خطة لفتح مدارس قرآنية جديدة وفق تعليمات الوزارة وتنفيذ القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2016م الخاص بالمساجد الأهلية وتنفيذ خطة محو الأمية وفتح فصول جديدة بجميع الإدارات.