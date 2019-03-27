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الأربعاء، 27 مارس 2019 03:40 م
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"أوقاف الإسكندرية" تحدد 187 مسجدًا للاعتكاف خلال شهر رمضان المقبل

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:32 م
"أوقاف الإسكندرية" تحدد 187 مسجدًا للاعتكاف خلال شهر رمضان المقبل جانب من الاجتماع
الإسكندرية - أسماء على بدر
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عقد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة اجتماعاً بمديرى الإدارات الفرعية بحضور رؤساء الأقسام بالمديرية.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا الهامة منها خطة شهر رمضان وعيد الفطر وتم إقرار ساحات عيد الفطر "529" وعدد مساجد الاعتكاف "187"، كما ناقش ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وفصل السكن الإداري والملحقات عن المساجد في الكهرباء والمياه وجرد العهد الخاصة بالمساجد ووضع التكيفات ضمنها وعدم تشغيلها الا في وقت الصلاة وإرسال الخطة الشهرية للدروس والقوافل.
 
كما ناقش ضرورة اقتصار خطبة الجمعة على المصرح لهم من قبل الوزارة مع الالتزام بالخطبة الموحدة والوقت المحدد ووضع خطة لفتح مدارس قرآنية جديدة وفق تعليمات الوزارة وتنفيذ القرار الوزاري  رقم 8 لسنة 2016م الخاص بالمساجد الأهلية وتنفيذ خطة محو الأمية وفتح فصول جديدة بجميع الإدارات.
 
 
 
 

 


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