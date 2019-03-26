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الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:39 م
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5 رحلات تأخر إقلاعها بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:04 م
5 رحلات تأخر إقلاعها بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل
كتب هانى عثمان
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن مواعيد الإقلاع المقررة لهم بجداول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقال مصدر بمطار القاهرة، إن الرحلات المتأخرة فى إقلاعها هى رحلتى شركة النيل للطيران، رقم 53 المتجهة إلى مدينة شرم الشيخ، ورقم 105، المتجهة إلى مدينة القصيم، إضافة إلى رحلة شركة طيران نسما رقم 140 المتجهة إلى القصيم بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف المصدر، أن الرحلات المتأخرة ضمت أيضا رحلة شركة فلاى ناس رقم 264 المتجهة إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ورحلة الخطوط العراقية رقم 102 المتجهة إلى بغداد بالعراق.


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