يهود يتظاهرون أمام البيت الأبيض ضد الاعتراف بـ"سيادة إسرائيل" على الجولان

وكالات الأنباء

تظاهر مئات اليهود الأرثوذكس أمام البيت الأبيض، احتجاجا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار اعتراف بلاده بـ"سيادة إسرائيل" على مرتفعات الجولان المحتلة.

جاءت تظاهرة حركة "ناطوري كارتا" اليهودية الأرثوذكسية المناهضة للصهيونية، بالتزامن مع اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشارك في المظاهرة حاخامات من جمعية الحاخامات الأرثوذكس ضد الصهيونية ، وتلا أحد المشاركين في المظاهرة، بيانا باسم المتظاهرين، قال فيه إن "حاخامات اليهود الأصليين لا يعترفون إطلاقا بدولة إسرائيل ولا بضم إسرئيل لمرتفعات الجولان".

ودعا البيان إسرائيل إلى وقف حصارها وهجماتها العسكرية ضد قطاع غزة ، وأعرب عن رفضه اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسيادة تل أبيب على مرتفعات الجولان.