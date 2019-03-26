وزير القوى العاملة للعمال والقيادات النقابية: "العمل أمانة يتحملها الجميع"

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان- خلال زيارته لمحافظة البحر الأحمر التى استمرت يومين - بحضور المحافظ اللواء أحمد عبد الله، أعضاء الاتحاد المحلى لعمال البحر الأحمر، برئاسة محيى العبادى، ورؤساء اللجان النقابية بالمحافظة، فضلا عن المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، للوقوف على المعوقات والمشاكل التى يواجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها.

وقالت الوزارة فى بيان لها، أن الوزير استمع على مدى ما يقرب من الساعة لمقترحات وآراء النقابيين فى العديد من قضايا العمل والعمال، مؤكدا حرصه الدائم على عقد مثل هذه اللقاءات للتعريف بما تقوم به الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، وما تواجهه من تحديات كبيرة، وصعوبات جمَّة، تحتاج التعاضد والتكاتف بين جميع المواطنين، للتغلب على كافة هذه الصعوبات.

وأضاف: دائمًا ما أقولُ فى كلمتى للعمال: "العملُ أولًا، البلدُ ثانيًا، والعمالُ ثالثًا"، أقولُ العملُ أولًا لأنه أساسُ ثانيًا وثالثًا، فالبلد والعمال يرتكزون على العمل، فهو العمود الفقرى وسبيل الارتقاء والازدهار وزيادة الإنتاج وتقدم الاقتصاد، فاهتموا بأعمالكم، كل فى موقعه يؤدى أعماله بأمانة وإخلاص، العمل أمانة يتحملها الجميع، وكل يؤدى أمانته كما كلف بها على وجهها المطلوب.

وشدد "سعفان" على أن مصر حققت الكثير من المشروعات والإنجازات التى تتخطى القدرة الاستيعابية للعقول بهمم وسواعد المصريين، وعزمهم وإرادتهم، كقناة السويس التى قيل أنه من المستحيل أن يتم تنفيذها فى عام واحد، بل فى خلال 3 سنوات على أقل تقدير، إلا أن المصريين شمروا سواعد العزم، ولبسوا ثوب الإرادة واستطاعوا فعل المستحيل كعادتهم دائمًا بصبر وجَلَد وتحمل للصعاب.

وقال: بفضل هذه المشروعات العملاقة انخفضت نسبة البطالة، التى كادت أن تصل إلى 15%، إلى 8.9% من قوة العمل، فالبطالة لم تنخفض من فراغ، إنما بجهد وعزيمة وإصرار المصريين على استكمال ما تستهدفه الدولة من مشروعات تصل إلى نحو 15300 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 4 تريليون جنيه.

وأضاف: ما يتم إنجازه على أرض الواقع يجعل المشككين فى حيرة من أمرهم فيلجئون للتشكيك ونشر الشائعات وترديدها بين الناس لزعزعة وحدتهم، لذا أقول لكم جميعًا الكلمة مسئولية وأمانة بما لها من تأثير فعال، فحافظوا عليها، ولا تنقلوا ما يقال وما يتردد على أسماعكم إلا بعد بحث وتأكد، للحفاظ على مصرنا الغالية مما يحاك ضدها من شائعات مغرضة تبغى الهدم وتكره البناء، وكلى ثقة فى عمالنا، السد المنيع والحصن الحصين للدولة على أمانتهم وتخطيهم جميع الصعوبات التى تواجه الدولة، وتعريفهم ونشرهم هذه الرسالة للجميع كى تترسخ فى أذهان جميع الشعب المصرى بمحاربة الشائعات والقضاء عليها، للذود عن وطننا والحفاظ عليه آمنا مستقرًا بإذن الله.

وفى نفس السياق أكد اللواء أحمد عبد الله أن حجم ما يحاك ضد مصر كبير، إلا أنه بفضل الله وإرادة الشعب، حفظ الله مصر، وتحت قيادة حكيمة واعية تقرأ الواقع وتنظر للمستقبل، تتم عملية البناء بكل جد وحماس.

وأضاف الشائعات هدفها نشر الإحباط بين أوساط المواطنين، فحروب المعلومات ترتكز أساسًا على نشر الشائعات المغرضة للتشكيك فى الدولة، كى يتحول الفرد لناقم على المجتمع بل وعلى الحياة، إلا أن الشعب المصرى العظيم إذا ما شعر بخطر على وطنه انتفض بفضل جيناته الوطنية للدفاع عن وطنه وبلده مصر.