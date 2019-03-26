وزير التنمية المحلية يوجه باستمرار أعمال تطوير محيط ستادات بطولة الأمم الأفريقية

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، باستمرار فرق العمل واللجان التي تم تشكيلها من القطاعات المختلفة بالوزارة ومواصلة جولاتها بالمحافظات لمتابعة الاستعدادات وتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمحيط الاستادات التى تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء ذلك خلال تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ورئيس حى النهضة اللواء محمد حماد أعمال طلاء المبانى فى المنطقة المحيطة باستاد السلام.

وتفقد الوزير والمحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق المجاورة لمنطقة الاستاد ورفع كفاءة المساحات الخضراء في تلك المنطقة.

وأكد اللواء محمود شعراوى علي أهمية المتابعة المستمرة لكافة الأعمال والتجهيزات الجارية بالمحافظات المستضيفة للبطولة والانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى من المحافظ حول ما تم إنجازه ويجرى تنفيذه من أعمال استعدادا للبطولة التى تستضيفها مصر يونيو المقبل، حيث أشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال دهانات واجهات العقارات تتم بجهود ذاتية.