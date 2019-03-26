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وزير التموين: تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "أهلا رمضان "

الثلاثاء، 26 مارس 2019 07:59 م
وزير التموين: تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "أهلا رمضان " جانب من اجتماع وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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عقد  الدكتورعلى المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية أولى اجتماعاته مع كبرى شركات الموردين والمنتجين للسلع الغذائية ، برعاية الاتحاد العام للغرف التجارية، وبمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم الاتفاق على زيادة وتكثيف المعروض من السلع سواء فى المعارض أو المنافذ الثابتة أو المتحركة وعمل مجموعة كبيرة من التخفيضات فى الأسعار من جانب شركات القطاع العام والخاص ، بهدف تلبية كافة احتياجات المواطن من السلع وتوفيرها بأسعار وكميات مناسبة.
 
واستعرض الاجتماع  استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لاستقبال شهر رمضان المعظم والاتفاق على إقامة معارض " اهلا رمضان "   بكافة المحافظات اعتباراً من الشهر القادم، كما تم وضع تصور لخريطة وأماكن مجهزة لإقامة المعارض والشوادر الخاصة بعرض وبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة.
 
وشدد "المصيلحى" ،على الدو  الهام للاتحاد العام للغرف التجارية فى التنسيق مع وزارة التموين  ، لإقامة هذه المعارض وزيادة المعروض من السلع  وفقا  للشراكة  الناجحة بين القطاعين العام والخاص، كما ستتواجد الشركة القابضة للصناعات الغذائية بقوة في معارض " أهلا رمضان " ممثلة فى شركاتها التابعة وخاصة شركات الزيوت وشركات السلع الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية وغيرها من الشركات التابعة والتي ستوفر أماكن تابعة لها لإقامة معرض أهلا رمضان ، مشيرا الى  أن  الوزارة ستعقد سلسلة من الاجتماعات بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية  ،تشمل موردي اللحوم والدواجن، والارز والمكرونة، والبقوليات، والسلاسل التجارية وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
 
 
 
 
 
 
 
 

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التموين

المصيلحى

معرض أهلا رمضان




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