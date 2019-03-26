نيكى يرتفع مع صعود الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية

رويترز

انتعش المؤشر نيكى اليابانى من أدنى مستوياته فى خمسة أسابيع ليغلق على مكاسب قوية اليوم الثلاثاء مع صعود الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بفعل عمليات تغطية للمراكز المدينة عقب انخفاضها فى اليوم السابق جراء المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد العالمى.

ومع قُرب نهاية السنة المالية فى 31 مارس لمعظم الشركات اليابانية المدرجة، تدعمت السوق أيضا بمشتريات المستثمرين فى الأسهم قبيل بدء تداولها دون الحق فى توزيعات الأرباح فى وقت لاحق من اليوم.

وأغلق نيكى مرتفعا 2.15% عند 21428.39 نقطة، بعد أن شهد المؤشر القياسى أمس الاثنين أكبر انخفاض له منذ أواخر ديسمبر. وقال المحللون إن تحاشى المخاطرة انحسر بعض الشىء بعد توقف تراجع الأسهم الأمريكية الليلة الماضية، لكن المخاوف من ركود أمريكى مستمرة.

وانتعشت أسهم المصدرين، حيث صعد باناسونيك 4.1% وياسكاوا إلكتريك 2.4% وأدفانتست كورب 1.9%. وتقدم سهم نينتندو 4.8% بعد أن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة تعتزم إطلاق نسختين جديدتين من جهاز الألعاب سويتش فى وقت مبكر وربما خلال الصيف القادم، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.57% إلى 1617.94 نقطة، مع صعود جميع قطاعاته الفرعية الثلاثة والثلاثين.