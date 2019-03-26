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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:03 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 
 
وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة  757 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41919 من البضائع العامة منها عدد 121 سيارة نقل محملة بـ 6485 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166200  طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29480 طنا  .
 
كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6000 طن يوريا و 3450 طن رمل و 4143 طن كوارتز و 3875 طن مولاس و 10000 طن ملح  .
 
كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 618 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 463 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2636 حاوية مكافئة .
 
بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8223 طن حديد و 350 طن خشب و 8000 طن قمح و 19200 طن ذرة و 1470 طن صودا و 3000 طن فول صويا .

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