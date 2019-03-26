مصطلحات اقتصادية.. ماذا يعنى ميزان المدفوعات وما أهميته؟

كتب – أحمد يعقوب

يقدم "اليوم السابع" فى إطار سلسلة تبسيط المصطلحات الاقتصادية والمالية، كل ما تريد معرفته عن ميزان المدفوعات.

وميزان المدفوعات ھو بیان إحصائى یسجل المعاملات الاقتصادیة بین الاقتصاد المحلى والعالم الخارجى خلال فترة زمنیة محددة، وتشمل المعاملات الاقتصادیة التى تتم بین المقیمین وغیر المقیمین المعاملات المتعلقة بالسلع والخدمات والدخل، والمعاملات التى تصنف كتحویلات بدون مقابل مثل المنح، والمعاملات التى تتضمن أصولا وخصوما مالیة مع العالم الخارجى.

وتنقسم معاملات میزان المدفوعات إلى مجموعتین من المعاملات ھى المعاملات الجاریة والمعاملات الرأسمالیة والمالیة، ویتم إعداد المیزان وفقا لدلیل میزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولى.

وتتمثل أھم المؤشرات التى یمكن استخلاصھا من میزان المدفوعات فى موقف المیزان التجارى، ونسبة تغطیة الصادرات السلعیة للواردات السلعیة، وموقف المیزان الجارى ونسبتها إلى الناتج المحلى الاجمالى، والعجز أو الفائض الكلى ونسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى.