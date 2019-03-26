video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصطلحات اقتصادية.. ماذا يعنى ميزان المدفوعات وما أهميته؟

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:00 ص
مصطلحات اقتصادية.. ماذا يعنى ميزان المدفوعات وما أهميته؟ طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق
يقدم "اليوم السابع" فى إطار سلسلة تبسيط المصطلحات الاقتصادية والمالية، كل ما تريد معرفته عن ميزان المدفوعات.
 
وميزان المدفوعات ھو بیان إحصائى یسجل المعاملات الاقتصادیة بین الاقتصاد المحلى والعالم الخارجى خلال فترة زمنیة محددة، وتشمل المعاملات الاقتصادیة التى تتم بین المقیمین وغیر المقیمین المعاملات المتعلقة بالسلع والخدمات والدخل، والمعاملات التى تصنف كتحویلات بدون مقابل مثل المنح، والمعاملات التى تتضمن أصولا وخصوما مالیة مع العالم الخارجى.
 
وتنقسم معاملات میزان المدفوعات إلى مجموعتین من المعاملات ھى المعاملات الجاریة والمعاملات الرأسمالیة والمالیة، ویتم إعداد المیزان وفقا لدلیل میزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولى.
 
وتتمثل أھم المؤشرات التى یمكن استخلاصھا من میزان المدفوعات فى موقف المیزان التجارى، ونسبة تغطیة الصادرات السلعیة للواردات السلعیة، وموقف المیزان الجارى ونسبتها إلى الناتج المحلى الاجمالى، والعجز أو الفائض الكلى ونسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة المالية تطرح 1.2 مليار جنيه اليوم فى صورة سندات خزانة

فيديو وصور.. "اليوم السابع" داخل ملعب "آنفيلد" مقر نادى ليفربول الإنجليزى

وزير المالية: برنامج الإصلاح حل جذرى لمشكلات الاقتصاد المصرى المزمنة

أخبار الاقتصاد

ميزان المدفوعات

الناتج المحلى الإجمالى

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة