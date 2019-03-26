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محافظ جنوب سيناء يفتتح مدرسة الشهيد محمد فاروق بسانت كاترين

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:39 م
محافظ جنوب سيناء يفتتح مدرسة الشهيد محمد فاروق بسانت كاترين محافظ جنوب سيناء أثناء افتتاح المدرسة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مدرسة الشهيد العقيد محمد فاروق عبد القادر سليم بوادى الراحة فى مدينة سانت كاترين.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بمستوى التعليم داخل المدرسة، وقرر صرف مكافأة لـ10 طلاب لإجادتهم القراءة والكتابة وقام بتوزيع ملابس رياضية على الطلاب.

وقال المحافظ أنه يسعى لنشر التعليم داخل الوديان والتجمعات البدوية من خلال إقامة مدارس مزودة بجميع الوسائل التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى الدعم الكامل بالمعلمين فى جميع التخصصات.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المدرسة جرى إقامتها على مساحة 640 م2 دور أرضى فقط، وتضم 11 فصل تعليمى وجرى تزويدها بكافة الإمكانيات والوسائل التعليمية

 وأضاف وكيل وزارة التعليم، أن المدرسة تضم أيضا مكتبة وقاعة كمبيوتر وملاعب وغرفة للمعلمين .

 


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