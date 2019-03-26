محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها قبل افتتاحها مايو المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، أعمال انشاءات المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها للوقوف علي نسب التنفيذ ومباشرة الأعمال ودفعها وحل اي مشكلات تعوق التنفيذ والاستلام في المواعيد المحددة.

ورافقه خلال الجولة حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، وهانم البيطار مدير عام الشئون الإقتصادية والإستثمار بالمحافظة، وعدد من المهندسين القائمين على تنفيذ المشروع.

والجدير بالذكر ان المنطقة تشتمل علي 3 قطاعات ويشتمل القطاع الاول علي المنطقة الصناعية والتي تتكون من عدد 147 وحدة صناعية باجمالي 44640 متر بالاضافة الي 6 ثلاجات مركزية والقطاع الثاني يتمثل في المنطقة التجارية والتي تشتمل علي 9 مبان إدارية ومركز لخدمة المستثمرين مكون من ثلاثة أدوار بمساحة 3000 متر والمركز الحضري للمراة والمكون من دورين بمساحة 125 متر ومركز ريادة الأعمال والمكون من دور واحد فقط بمساحة 305 متر ومسجد على مساحة 200 متر ومبني لخدمات العاملين وملعب نجيل صناعي ومبني للدفاع المبني ونقطة للإسعاف ومنطقة مرافق عامة بمساحة 4800 متر .

وتم تنفيذ نسبة 40 % من الأعمال الصناعية و30 % من الطرق و10 % من المرافق العامة و 14% من الخدمات وإجمالي الأعمال العام بلغت 80% حيث تم بدء المشروع في 15/3/2018 وسيتم الإنتهاء من المنطقة بالكامل حسب الجدول الزمني في 30/5/2019.

وإستعرض مهندس المشروع للمحافظ نسب الإنجاز حيث تم إنجاز نسبة 100% من الهيكل الخرساني للمركز الحضري للمرأة وإنجاز 80% من إجمالي التشطيبات لتصبح نسبة الإنجاز المبني ككل 85% وبالنسبة لمركز ريادة الأعمال تم إنجاز 100% من الهيكل الخرساني وتم إنجاز 70% من أعمال التشطيبات ليصبح إجمالي الإنجاز للمبني ككل 70%.

وأضاف مدير المشروع خلال عرضة انه تم إنجاز 70% من مبني خدمات المستثمرين و85 % من المسجد وتنفيذ نسبة 60% من مركز خدمات العاملين ونسبة 95 % من أعمال نقطة الإسعاف ونسبة 60% من غرفة الكهرباء الرئيسية وتنفيذ نسبة 85 % من منطقة المرافق العامة.

ومن جانبه صرح محافظ القليوبية أن المنطقة الإستثمارية تقع على مساحة 48 فدان على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وسوف تخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين، وسيتم طرحها للمستثمرين المصريين والأولوية ستكون للشباب، حيث من المنتظر تخصيص 70% من المنطقة الجديدة لصالح الشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و30% لكبار المستثمرين لتحقيق نوع من التكامل بين الشباب وكبار رجال الأعمال لإقامة منطقة استثمارية تتمتع بالرواج والحيوية والتميز.

وأضاف، أنه تم إنشاء مطلع ومنزل للمنطقة الإستثمارية من على الطريق الجديد ( شبرا – بنها الحر) وذلك لتسهيل الدخول والخروج وتعظيم قيمة المنطقة إستثماريا وإقتصاديا .