video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة: انتهينا من رسومات محور الملك عبد الله ورفعنا 125 ألف طن مخلفات من الطرق

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:48 م
محافظ الجيزة: انتهينا من رسومات محور الملك عبد الله ورفعنا 125 ألف طن مخلفات من الطرق جانب من المؤتمر
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة انتهت تقريبا من الرسومات الخاصة بمشروع إنشاء محور الملك عبد الله، مشيرا إلى أن المشروع الآن فى مرحلة الدراسات الاستشارية بالتنسيق مع جهاز المشروعات بالقاهرة الكبرى، لافتا إلى أن تكلفة المشروع 5 مليارات جنيه تقريبا بتمويل مصرى.
 
وأضاف محافظ الجيزة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بديوان عام المحافظة، منذ قليل، أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا فى ملف النظافة، وعلى الرغم من أنها لم تصل للمستوى المطلوب إلا أنها حققت نجاحا ملموسا على أرض الواقع، ونجحت فى تجربة الجمع المنزلى التى طبقتها فى عدة قطاعات.
 
وأوضح المحافظ أن رئاسة الوزراء وافقت على تعميم تجربة قطاعات الجمع المنزلى بعد نجاح التجربة، "الاسناد بالأمر المباشر".
 
وأشار المحافظ، إلى أن أجهزة المحافظة نجحت فى حل مشكلة تراكم المخلفات على طرق المصارف والترع والمحاور، حيث تم رفع 125 ألف طن مخلفات من الطرق، قائلا: كان هناك جبال من المخلفات على الترع والمصارف والطرق.
 
وأكد المحافظ أن هناك اجتماعات دورية لحل مشاكل المستثمرين، والتنسيق مع الوزرات والجهات المختصة فى حلها.
 
وحضر المؤتمر اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة للمجتمع وشئون المرأة، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة: ندرس استبدال التوك توك بسيارات حضارية

الجيزة

اخبار الجيزة

محور الملك عبدالله

المخلفات

النظافة




لا تفوتك
إنفوجراف.. الحكومة تنفى 10 شائعات انتشرت فى 8 أيام

إنفوجراف.. الحكومة تنفى 10 شائعات انتشرت فى 8 أيام

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة