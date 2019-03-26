محافظ الجيزة: انتهينا من رسومات محور الملك عبد الله ورفعنا 125 ألف طن مخلفات من الطرق

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة انتهت تقريبا من الرسومات الخاصة بمشروع إنشاء محور الملك عبد الله، مشيرا إلى أن المشروع الآن فى مرحلة الدراسات الاستشارية بالتنسيق مع جهاز المشروعات بالقاهرة الكبرى، لافتا إلى أن تكلفة المشروع 5 مليارات جنيه تقريبا بتمويل مصرى.

وأضاف محافظ الجيزة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بديوان عام المحافظة، منذ قليل، أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا فى ملف النظافة، وعلى الرغم من أنها لم تصل للمستوى المطلوب إلا أنها حققت نجاحا ملموسا على أرض الواقع، ونجحت فى تجربة الجمع المنزلى التى طبقتها فى عدة قطاعات.

وأوضح المحافظ أن رئاسة الوزراء وافقت على تعميم تجربة قطاعات الجمع المنزلى بعد نجاح التجربة، "الاسناد بالأمر المباشر".

وأشار المحافظ، إلى أن أجهزة المحافظة نجحت فى حل مشكلة تراكم المخلفات على طرق المصارف والترع والمحاور، حيث تم رفع 125 ألف طن مخلفات من الطرق، قائلا: كان هناك جبال من المخلفات على الترع والمصارف والطرق.

وأكد المحافظ أن هناك اجتماعات دورية لحل مشاكل المستثمرين، والتنسيق مع الوزرات والجهات المختصة فى حلها.

وحضر المؤتمر اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة للمجتمع وشئون المرأة، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد.