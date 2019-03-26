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محافظ أسوان يستجيب لطلب تمويل مشاريع صغيرة لـ5 شباب ضمن مبادرة "مشروعك"

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:59 م
محافظ أسوان يستجيب لطلب تمويل مشاريع صغيرة لـ5 شباب ضمن مبادرة "مشروعك" جانب من اللقاء
أسوان - ندى سليم
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وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى مبادرة مشروعك بتقديم التسهيلات الممكنة لإنهاء إجراءات توفير مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لـ 5 حالات من الشباب، موجها أيضا مسئولى التضامن الإجتماعى إلى صرف معاش تكافل وكرامة لإحدي الحالات بعد إجراء البحث الإجتماعى لإعانته على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتوفير كرسى متحرك لحالة أخرى، وتقديم مساعدة زواج لإحدى الفتيات وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات المانحة.
 
كما كلف محافظ أسوان، خلال لقائه بعدد من المواطنين اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، رؤساء مدن أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة بدراسة إدراج 7 طلبات لعدد من المواطنين لتخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة التى سيتم إنشاؤها خلال الفترة القادمة لتوفير فرصة عمل لهم بعد إستيفاءهم لكافة الإجراءات والشروط المنظمة لذلك.
 
كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مدينة البصيلية بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة منزل آيل للسقوط والصادر له قرار إزالة حفاظاً على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين، مكلفا مديرية الصحة بتوفير علاج طبيعى لإحدى الحالات على نفقة الدولة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية .
 
محافظ اسوان يجتمع بالمواطنين (1)
محافظ اسوان يجتمع بعدد من المواطنين لبحث مشاكلهم
 
محافظ اسوان يجتمع بالمواطنين (2)
جانب من اللقاء

 


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