محافظ أسوان: انطلاق مبادرة "أيامنا أحلى" لتنظيم الأسرة 7 أبريل القادم

أسوان - ندى سليم

ناقش اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والدكتورة سحر السنباطى مساعد وزير الصحة لقطاع السكان وتنظيم الأسرة، الخطوات التنفيذية لإنطلاق مبادرتى " وسام التميز ، وأيامنا أحلى " لتقديم الخدمة الطبية المجانية ذات الجودة العالية فى مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمقرر إنطلاق أول قافلة لها فى 7 إبريل القادم ،وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وطالب المحافظ، خلال اللقاء المنعقد اليوم الثلاثاء، القائمين على تنظيم هذه المباردات بأن يتم التركيز على المناطق النائية والقرى الأكثر إحتياجاً لتقديم هذه الخدمة الطبية بالشكل المطلوب على أن يسبقها عقد ورش عمل وندوات توعية مكثفة لتعريف المواطنين بضرورة الإقبال على هذه المبادرات من أجل تحقيق المستهدف منها وهو رفع الوعى والحد من الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، موجهاً مسئولى الصحة بالتنسيق مع المجتمع المدنى ورجال الدين والمحليات للمشاركة فى ندوات التوعية، مع تكليف الرائدات الريفيات بتكثيف جهودهم لتحفيز السيدات المنتفعات للإقبال على المراكز والقوافل الطبية لتنظيم الأسرة للإستفادة من الخدمات المجانية المتميزة المقدمة بها وخاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية العامة لهن من أجل تحقيق نمو سكانى متوازن مع معدلات التنمية الإقتصادية.

فيما أوضحت الدكتورة سحر السنباطى، بأن هذه المبادرات يأتى تنفيذها لتحسين جودة الخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة والتوعية بالأسلوب الصحيح لدى المنتفعات وخاصة أنه تم رصد القرى الأكثر إحتياجاً على مستوى الجمهورية والتى يوجد بها حالات تعد أكثر إنجاباً وأقل إستخداماً لوسائل تنظيم الأسرة حيث يتم إعطاء الأولوية لهذه القرى لوصول الخدمة إليها على الوجه الأكمل، لافتة إلى أنه يتم متابعة ورصد الوحدات الصحية لتنظيم الأسرة بمختلف محافظات الجمهورية ليتم تنظيم مسابقة بين الإدارات الصحية التابعة لها لإختيار أفضل 5 وحدات حققت أعلى معدلات فى الإقبال على وسائل تنظيم الأسرة بكل محافظة لتكريمهم وتقديم وسائل الدعم اللازم لها، لتحقيق التنافس الإيجابى المطلوب بينها.

وأشارت مساعد وزير الصحة لقطاع السكان وتنظيم الأسرة، بأنه سيتم اليوم بأسوان عقد ندوات توعية وورش عمل بحضور مسئولى التقييم والمتابعة بالوزارة وأيضاً مديرى الإدارات الصحية ومسئولى تنظيم الأسرة والمشرفين والأطباء المتخصصين بالمحافظة لتوفير أكبر قدر من المعلومات والتدريب الأمثل لمقدمى الخدمة.

وحرص اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على تقديم درع المحافظة للدكتورة سحر السنباطى مساعد وزير الصحة لقطاع السكان وتنظيم الأسرة، تقديرا لزيارتها لمحافظة أسوان.