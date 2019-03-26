وأوضح رئيس المجلس حمودة صباغ - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن قرار ترامب يؤكد أن الإدارة الأمريكية ماضية في الدعم المطلق للكيان الصهيوني الغاصب، وأن الرئيس الأمريكي يحاول تحقيق أحلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وتلبية مطامعه.

وقال صباغ إن ترامب يتخطى قرارات وافق عليها العالم بما في ذلك بلاده نفسها وهو بذلك ينتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981 الذي يؤكد أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض قوانينها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وطالبها بإلغائه، وكذلك قرار المجلس رقم (338) لعام 1973 الذي يطالب الكيان الصهيوني بالانسحاب من جميع الأراضي المحتلة عام 1967.

وأضاف رئيس مجلس الشعب السوري "أن ما يقوم به ترامب يوضح تماماً لماذا حاربوا سوريا بهذه الشراسة والوحشية وأرادوا القضاء عليها وهم يعلمون أن سوريا ستعود قوية قادرة على تحرير أرضها".

من جانبهم، نظم الإعلاميون السوريون وقفة تضامنية مع الجولان المحتل في ساحة الأمويين بدمشق، نددوا خلالها بإعلان ترامب حول الجولان المحتل.

وقال وزير الإعلام السوري عماد سارة إن هذه الوقفة التضامنية هى وقفة لنؤكد فيها حقيقة أن الجولان عربية وسورية الانتماء والهوية، وأن هذا الانحياز الفاضح للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل لن يغير من هوية الجولان السورية، كما أن الجولان سيبقى أرضا عربية سورية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.