مؤتمر للأمم المتحدة بفيينا يدعو للاستفادة من تجربة مصر فى التوعية بأضرار المخدرات

كتب مدحت وهبة

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى منتدى الشباب الدولى السنوى أحد أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" Youth Forum" الذى عقد فى فيينا - النمسا حول " الوقاية من استخدام المخدرات "الذى يأتى فى إطار الاجتماع الوزارى رفيع المستوى للجنة العليا المخدرات (CND) فى دورتة الثانية والستين، بناء على دعوة من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بالنمسا لمشاركة الصندوق مع ترشيح احد القادة من الشباب المتطوعين لتمثيل مصر فى المنتدى بمشاركة 32 دولة على مستوى العالم.

واختار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، المتطوعة "يمنى الديب" أحد قادة الشباب المتطوعيين لدى الصندوق بمحافظة الإسكندرية لتمثل مصر فى منتدى الشباب الدولى فى مجال المخدرات، الذى عقد فى فيينا بعد أن تم اختبارها من قبل الصندوق والأمم المتحدة ورافقها "آية سيد سليم" ممثلة الصندوق حيث استقبلهم السفير عمر عامر سفير مصر بالنمسا و المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

وقامت المتطوعة "يمنى " بعرض تجربة مصر فى تنفيذ " حملة أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة اللاعب العالمى "محمد صلاح" وكيفية تأثيرها بشكل فعال على الشباب وتوصيل الرسائل التوعوية بأضرار تعاطى المخدرات، حيث لاقت ترحيبا كبيرا بالمنتدى وأشادت لجنة المنتدى الدولى بهذه الحملة ودعت الدول المشاركة لأخذ هذة التجربة كمثال ناجح لتطبيقها فى باقى الدول واستغلال العناصر المشهورة ذات التأثير لتوصيل الرسائل التوعوية للشباب على غرار التجربة المصرية.

فيما استعرض المنتدى الدولى للشباب، أسباب اللجوء إلى المخدرات من وجهه نظر الشباب، منها العزلة من المجتمع والفقر والأمراض والعدوانية.

كما أوصى المنتدى ببعض التوصيات لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، أهمها الاستعانة بالحملات الدعائية والشخصيات الشهيره ذات التأثير فى المجتمع مثل التجربة المصرية فى تنفيذ حملة " انت أقوى من المخدرات " مع أهمية دعم الشباب فى التوعيه نظرا لانهم أكثر فعالية فى التعامل مع أقرانهم ودعم آراء الشباب وعمل كوادر شبابية مدربه مع ضرورة تضافر جهود اجهزة الدولة وإشراك الشباب فى عمليات صنع السياسات العالمية والمناقشات الحالية فى مجال المخدرات.