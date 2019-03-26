لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على قرار عدم وقف الامتحان على التابلت× 10 معلومات

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يتم إجراء الامتحانات عبر التابلت إلا بعد التأكد من توافر التقنية التكنولوجيا بنسبة 100%، اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات، أبرز تفاصيل قرارات الوزير حول مصير الامتحان الإلكترونى الأول لطلاب أولى ثانوى.

1ـ عدم إجراء الامتحانات عبر التابلت إلا بعد التأكد من توافر التقنية التكنولوجيا بنسبة 100%.

2ـ خلال الـ 10 أيام المقبلة التى تحتوى على امتحانات الصف الأول الثانوى سيتم وضع الأسئلة على موقع الوزارة.

3ـ على الطلاب الدخول للموقع وتحميل الأسئلة للتدريب عليها فقط دون درجات.

4ـ امتحان الأحد والإثنين الإلكترونين الهدف منهما أولا اختبار السيستم التكنولوجى واختبار أنفسنا بالتجربة الجديدة.

5ـ نجاح نظام التعليم الجديد ليس مرتبطا بالتكنولوجيا ولكنه مرتبط بطريقة التقييم والتصحيح.

6ـ وضع أسئلة الامتحانات الجديدة أون لاين، وعلى الطلاب الدخول لحلها، وسيتم بعد ذلك توزيع الإجابات على المعلمين لعرضها على الطلاب بهدف أن يعرف كل طالب مدى صحة إجابته".

7ـ التعامل مع البنية التحتية اللازمة خلال أسبوعين فى المدارس التى يوجد بها أى أخطاء تكنولوجية.

8ـ قرار عقد امتحانات الثانوى العام بشكل ورقى أو إلكترونى هو قرار جماعى يتوقف اتخاذه على التقنيات الموجودة.

9 ـ من اليوم الثلاثاء لا توجد أى امتحانات إلكترونية حتى اكتمال البنية التكنولوجية.

10ـ الامتحانات الإلكترونية استمرت يومين فقط أدى خلالها قرابة 200 ألف امتحانى اللغة العربية والأحياء.