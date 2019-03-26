video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على قرار عدم وقف الامتحان على التابلت× 10 معلومات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:00 ص
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على قرار عدم وقف الامتحان على التابلت× 10 معلومات
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يتم إجراء الامتحانات عبر التابلت إلا بعد التأكد من توافر التقنية التكنولوجيا بنسبة 100%، اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات، أبرز تفاصيل قرارات الوزير حول مصير الامتحان الإلكترونى الأول لطلاب أولى ثانوى.

1ـ  عدم إجراء الامتحانات عبر التابلت إلا بعد التأكد من توافر التقنية التكنولوجيا بنسبة 100%.

2ـ خلال الـ 10 أيام المقبلة التى تحتوى على امتحانات الصف الأول الثانوى سيتم وضع الأسئلة على موقع الوزارة.

3ـ على الطلاب الدخول للموقع وتحميل الأسئلة للتدريب عليها فقط دون درجات.

4ـ امتحان الأحد والإثنين الإلكترونين الهدف منهما أولا اختبار السيستم التكنولوجى واختبار أنفسنا بالتجربة الجديدة.

5ـ نجاح نظام التعليم الجديد ليس مرتبطا بالتكنولوجيا ولكنه مرتبط بطريقة التقييم والتصحيح.

6ـ وضع أسئلة الامتحانات الجديدة أون لاين، وعلى الطلاب الدخول لحلها، وسيتم بعد ذلك توزيع الإجابات على المعلمين لعرضها على الطلاب بهدف أن يعرف كل طالب مدى صحة إجابته".

7ـ التعامل مع البنية التحتية اللازمة خلال أسبوعين فى المدارس التى يوجد بها أى أخطاء تكنولوجية.

8ـ قرار عقد امتحانات الثانوى العام بشكل ورقى أو إلكترونى هو قرار جماعى يتوقف اتخاذه على التقنيات الموجودة.

9 ـ من اليوم الثلاثاء لا توجد أى امتحانات إلكترونية حتى اكتمال البنية التكنولوجية.

10ـ الامتحانات الإلكترونية استمرت يومين فقط أدى خلالها قرابة 200 ألف امتحانى اللغة العربية والأحياء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طارق شوقى: نظام التعليم الجديد مش تابلت وسلك وامتحانات أمس واليوم تجربة

وزير التعليم: لن يتم إجراء امتحانات عبر التابلت إلا بعد توافر التقنية 100%

وزير التربية والتعليم: امتحان أمس واليوم هدفه اختبار "السيستم التكنولوجى".. ونظام التعليم الجديد مش سلك وتابلت.. ويؤكد: لن يتم إجراء امتحانات عبر التابلت إلا بعد توافر التقنية التكنولوجية بنسبة 100%

التربية والتعليم

الامتحان الالكترونى

وقف الامتحان الالكترونى

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة