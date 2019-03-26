لجنة انتخابات الصيادلة تطلق خدمة التعرف على مقار التصويت لأعضاء النقابة والمرشحين

أطلقت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، موقعا وتطبيق موبايل يتضمن كيفية التصويت بالانتخابات، ومقار اللجان الانتخابية، وموقع اللجنة الانتخابية على تقنية الجى بى إس، وموقف الصيدلى من سداد اشتراكات النقابة.

وتُمكّن تلك الخدمة كل أعضاء الجمعية العمومية والذين لهم حق التصويت، التعرف على قوائم المرشحين، وعنوان المقر الانتخابى الخاص بكل منهم، وذلك حرصا على مشاركة أكبر عدد من الصيادلة بانتخابات النقابة.

ومن المقرر أن يتم إرسال رسائل على الهواتف المحمولة لجميع الصيادلة الناخبين لإعلامهم بموعد إجراء العملية الانتخابية وحثهم على الإدلاء بصوتهم، إضافة إلى إنشاء.

وكانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، قد أغلقت باب الطعون على قوائم المرشحين، الأحد الماضى، ومن المقرر أن يتم النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الإثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس الحالى، على أن تجرى الانتخابات فى موعدها المحدد له يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل.