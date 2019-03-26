كوريا الشمالية: ترامب كان منفتحا بشأن تخفيف العقوبات

رويترز

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية نقلا عن بيان لكوريا الشمالية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان منفتحا بشأن تخفيف العقوبات على بيونج يانج بشرط وجود بند "للتراجع" إذا استأنفت أنشطتها النووية.

وقال البيان الجديد الصادر بعد مؤتمر صحفى عقدته نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تشوى سون هوى يوم 15 مارس إن ترامب كان "موقفه مرنا" بشأن هذا الأمر خلال اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى الشهر الماضى.

لكن وكالتى يونهاب ونيوسيز للأنباء فى كوريا الجنوبية ذكرتا فى وقت متأخر أمس الاثنين أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ومستشار الأمن القومى جون بولتون "وضعا عقبة".

وانهارت المحادثات فى ثانى اجتماع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فى هانوي دون التوصل لاتفاق لكن بيونج يانج واصلت الحديث على نحو إيجابى بشأن ترامب.

ولم تذكر التقارير الإخبارية فى ذلك الوقت أن تشوى قالت إن ترامب كان مرنا بشأن تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية بشرط وجود بند "للتراجع". ولا يوجد تفسير للإغفال الواضح.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه قرر عدم فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على كوريا الشمالية بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

وشدد على علاقاته الشخصية الجيدة مع كيم منذ انهيار القمة التى عقدت في يومي 27 و28 فبراير. وأعلنت إدارته مرارا أنها ترغب فى إجراء المزيد من الحوار رغم عدم وجود أى مؤشرات على تواصل مباشر بين واشنطن وبيونج يانج.

لكن تشوى انتقدت بومبيو وبولتون إذ ذكر البيان الجديد أنهما وضعا عقبات في طريق المفاوضات البناءة بين الزعيمين "بسبب العداء وعدم الثقة الموجودين من قبل". ويتفق ذلك مع تقارير سابقة.

وقال بولتون للصحفيين أمام البيت الأبيض في ذلك الوقت إن بيان تشوي "غير دقيق".