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فيديو.. رئيس لبنان يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول بموسكو

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:33 م
فيديو.. رئيس لبنان يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول بموسكو رئيس لبنان أمام قبر الجندى المجهول
كتب محمد عبد العظيم
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وضع الرئيس اللبنانى، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على نصب الجندى المجهول فى العاصمة الروسية موسكو، على هامش زيارته الأولى للبلاد تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسى فلاديمير بوتين.

 

رئيس لبنان أمام قبر الجندى المجهول فى العاصمة الروسية موسكو
رئيس لبنان أمام قبر الجندى المجهول فى العاصمة الروسية موسكو

 

ووصل الرئيس عون إلى موسكو، أمس الاثنين، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسى فلاديمير بوتين، حيث سيتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع فى منطقة الشرق الأوسط فى ضوء المستجدات الأخيرة والسعى إلى إيجاد حل لملف النازحين السوريين.

 

 

يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سورى داخل الأراضى اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلى يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى مليونى نازح، ويعانى لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السورى، حيث يعد البلد الأكبر فى العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذى يقترب من 5 ملايين نسمة.


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