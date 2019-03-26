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الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:48 م
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فرنسا تخصص 12 مليار دولار لبرنامج تطوير قواتها المسلحة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:04 م
فرنسا تخصص 12 مليار دولار لبرنامج تطوير قواتها المسلحة القوات الفرنسية ـ صورة أرشيفية
باريس (أ ش أ)
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خصصت الحكومة الفرنسية 10 مليارات يورو (نحو 12 مليار دولار أمريكى) لتنفيذ المراحل المتبقية من المشروع الاستراتيجى لتطوير القوات المسلحة الفرنسية، والمعروف باسم "سكوربيون".

وتطمح فرنسا من وراء هذا البرنامج إلى تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التوسع فى تطبيقات استخدامات الإنسان الآلى ومركبات القتال الجوى والبرى والبحرى التى تعمل بدون قائد وبالتوجيه عن بعد، وكذلك تعزيز نظم الأمان الرقمى والاتصالات الدفاعية والحرب الإليكترونية المتطورة، وتطوير منظومات البحوث الفنية ذات الطابع الدفاعى فى المجالات العلمية المتقدمة.

وتقوم فلسفة البرنامج على تعزيز سرعة رد فعل القوات المسلحة الفرنسية تجاه أية عدائيات وتعظيم استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية فى معارك الحرب الحديثة وتحسين وسائل الاتصالات العسكرية.

 


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