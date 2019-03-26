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عبد العال: التعديلات الدستورية لن تمس الباب الذهبى فى الدستور وهو باب الحقوق والحريات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:21 م
عبد العال: التعديلات الدستورية لن تمس الباب الذهبى فى الدستور وهو باب الحقوق والحريات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال
(أ ش أ) - تصوير خالد مشعل
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قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إن التعديلات الدستورية المطروحة لن تمس الباب الذهبى فى الدستور وهو باب الحقوق والحريات واختصاص المجلس .

وأضاف عبد العال - فى كلمته خلال لقائه نواب الوجه البحرى بقاعة الشورى (سابقا) اليوم الثلاثاء، لشرح وسماع اقتراحاتهم وآرائهم - أن التعديلات المقترحة على مواد بالدستور تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من ظروف؛ فنحن مازلنا فى مرحلة انتقالية وأن منطقتنا تشهد أحداثا مستمرة تغير وجه المنطقة؛ ونحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التى تشبه بندول الساعة الذى يتحرك يمينا ويسارا مارا بمنطقة الوسط وترتبط بالإنسان ككائن حى له لحظات انتصار وانكسار.

وذكر عبد العال "أننى أتحدث معكم كأحد صناع الدستور الحالى 2014 فى التعديلات الدستورية المقترحة ومشكلات الدوائر الخاصة بالتعديلات الدستورية؛ وأن الحديث مفتوح للجميع دون سقف معين وفق آداب الحوار واحترام الآخر وسأحاول إدارة الحوار والرد على التساؤلات المطروحة".

وأكد أن المجلس نجح فى اجتياز التحديات والصعوبات التى واجهته ودخل فى الكثير من المناطق الشائكة مثل قانون التأمين الصحى الذى ظل 9 سنوات حبيس الإدراج وقانون بناء وترميم الكنائس الذى انتظر لمدة 160 عاما وإصلاح منظومة القضاء وأن التعديلات تصب فى صالح الاستقلال، والتعديلات المطروحة ضرورية ولها مالها وعليها ماعليها ولايمكن إدراك الإجماع فى القضايا المطروحة.

الدكتور على عبد العال يستمع أسئلة و لمقترحات و نواب الوجة البحرى (1)
 

 

الدكتور على عبد العال يستمع أسئلة و لمقترحات و نواب الوجة البحرى (2)
 

 

الدكتور على عبد العال يستمع أسئلة و لمقترحات و نواب الوجة البحرى (3)
 

 

الدكتور على عبد العال يستمع أسئلة و لمقترحات و نواب الوجة البحرى (4)
 

 

الدكتور على عبد العال يستمع أسئلة و لمقترحات و نواب الوجة البحرى (5)
 

 

الدكتور على عبد العال يستمع أسئلة و لمقترحات و نواب الوجة البحرى (6)
 

 

الدكتور على عبد العال يستمع أسئلة و لمقترحات و نواب الوجة البحرى (7)
 

 

الدكتور على عبد العال يستمع أسئلة و لمقترحات و نواب الوجة البحرى (8)
 

 

الدكتور على عبد العال يستمع أسئلة و لمقترحات و نواب الوجة البحرى (9)
 

 

الدكتور على عبد العال يستمع أسئلة و لمقترحات و نواب الوجة البحرى (10)
 

 

الدكتور على عبد العال يستمع أسئلة و لمقترحات و نواب الوجة البحرى (11)
 

 


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التعديلات الدستوريه




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